Макрон допустил возможность приглашения Путина во Францию в 2024 году

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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность приглашения в страну Владимира Путина в следующем году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на интервью французского лидера местным изданиям.

Так, российского президента могут пригласить на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Однако для этого, заявил Макрон, российской стороне сначала необходимо провести мирные переговоры с Украиной и "изменить ситуацию" с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Макрон заявил о готовности возобновления диалога с Владимиром Путиным. С его слов, если у Путина есть серьезные предложения, то он готов начать диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права.

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, если у французской стороны есть интерес. Президент РФ отметил, что между Москвой и Парижем всегда была "насыщенная повестка дня", которая касалась двусторонних отношений и международных вопросов.