Макрон и Мелони спровоцировали дипломатический скандал из-за миграции на саммите ЕПС – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал на неформальном саммите Европейского политического сообщества в Гранаде. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Bloomberg.

В агентстве уточнили, что Макрон и Мелони во время саммита согласились встретиться с британским премьером Риши Сунаком, чтобы обсудить вопросы миграции.

"Премьер-министр Испании Педро Санчес счел, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и в раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг", – указано в сообщении.

В публикации отмечается, что многие в ЕС обеспокоены проблемой мигрантов, однако лидеры стран предпочитают не заниматься этим вопросом, так как тема мигрантов считается губительной для политической карьеры.

Италия переживает новый виток миграционного кризиса в связи с увеличившимися миграционными потоками по морю, главным образом из Туниса и Ливии. Ранее на острове Лампедуза, где по документам проживают около шести тысяч итальянцев, высадились 11 тысяч мигрантов. Ситуация в порту острова остается напряженной. Туда продолжают прибывать лодки с беженцами.