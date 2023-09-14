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14 сентября, 15:00

В мире

Беспорядки из-за наплыва нелегальных мигрантов начались на острове Лампедуза

Беспорядки из-за наплыва нелегальных мигрантов начались на острове Лампедуза

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В Италии объявили о чрезвычайном положении из-за ситуации с мигрантами на Лампедузе. Их число превысило семь тысяч человек – это больше коренного населения острова.

Беженцы устраивают столкновения с полицией, их оттесняют с помощью спецтехники. В результате несколько раз случалась давка. Жители острова и журналисты, которые освещают ситуацию, просят ввести военное положение и называют происходящее захватом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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