Беспорядки из-за наплыва нелегальных мигрантов начались на острове Лампедуза

В Италии объявили о чрезвычайном положении из-за ситуации с мигрантами на Лампедузе. Их число превысило семь тысяч человек – это больше коренного населения острова.

Беженцы устраивают столкновения с полицией, их оттесняют с помощью спецтехники. В результате несколько раз случалась давка. Жители острова и журналисты, которые освещают ситуацию, просят ввести военное положение и называют происходящее захватом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.