Нейросеть научат предотвращать кражи в российских магазинах

За потенциальными ворами в российских магазинах теперь наблюдает нейросеть. Разработчики тестируют систему, которая отслеживает поведение покупателей по нескольким признакам, в том числе по тому, как долго человек находится у полок, как движется.

Пока искусственный интеллект только обучается. В качестве образовательной площадки ему предоставили ряд крупных сетевых маркетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.