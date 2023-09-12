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12 сентября, 07:15

Технологии

Нейросеть научат предотвращать кражи в российских магазинах

Нейросеть научат предотвращать кражи в российских магазинах

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За потенциальными ворами в российских магазинах теперь наблюдает нейросеть. Разработчики тестируют систему, которая отслеживает поведение покупателей по нескольким признакам, в том числе по тому, как долго человек находится у полок, как движется.

Пока искусственный интеллект только обучается. В качестве образовательной площадки ему предоставили ряд крупных сетевых маркетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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