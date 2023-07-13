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Более 7 млн квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в столице в 2023 году

Более 7 млн квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в столице в 2023 году

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Более семи миллионов квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года. Итоги работы за первое полугодие подвели в Мосгосстройнадзоре.

Застройщики получили разрешительную документацию на 33 школы и детских сада, 10 медицинских учреждений, девять спортивных объектов и шесть храмовых комплексов. Что касается жилищного строительства, с января ввели в эксплуатацию более трех миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 30 домов по программе реновации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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