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11:07

Общество

В Госдуме одобрили переименование ОБЖ в основы безопасности и защиты Родины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Комитет Госдумы по просвещению принял поправку о переименовании школьной дисциплины основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами поправки выступила группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Инициатива была внесена ко второму чтению законопроекта об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.

Ранее замглавы департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева рассказала, что новый предмет может появиться в российских школах с 1 сентября 2024 года.

В то же время глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что в рамках основ безопасности и защиты Родины учащиеся будут изучать понятия воинской обязанности и военной службы. По его словам, введение будет осуществляться поэтапно, а нагрузка на учеников не увеличится, так как количество часов останется прежним.

"Актуальный репортаж": предмет "Основы безопасности и защита Родины" появится в школах РФ

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