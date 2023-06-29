Программа по обучению девочек основам медподготовки может появиться в школах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Минпросвещения разрабатывают программу для девочек, после которой школьницы смогут выступать в роли санитарных инструкторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства Анну Тимофееву.

"Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь", – уточнила она на круглом столе по теме "ОБЖ И НВП в школьной программе".

Тимофеева подчеркнула, что страна сейчас идет по пути единого образовательного пространства, в связи с чем было принято решение создать программы внеурочной деятельности. Такие мероприятия как раз могли бы регулировать проведение сборов школьников, отметила Тимофеева.

По ее словам, для этого совместно с Минобороны и МЧС были придуманы программы на базе центров "Авангард" и "Патриот". Ввести такие программы хотят уже с 1 сентября этого года.

В ходе круглого стола Тимофеева также рассказала, что министерство занимается разработкой нового предмета под названием основа безопасности и защита Родины. Его могут ввести в российские школы уже с 1 сентября 2024 года. По этому вопросу создана рабочая группа из представителей МО и МЧС.