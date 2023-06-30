Эксперт оценил идею введения в школах основ безопасности и защиты Родины вместо ОБЖ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Знания, которые школьники получат в рамках занятий по основам безопасности и защиты Родины, будут полезны и могут быть применены в непредвиденных обстоятельствах, заявил руководитель ассоциации "Родительский комитет" Михаил Богданов. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

"По сути, возвращается то, что было в школах Советского Союза, когда дети учились собирать, разбирать оружие, стрелять, оказывать первую медицинскую помощь. Я думаю, это полезно, потому что может пригодиться в непредвиденных ситуациях", – высказался он.

Школьники будут знать, как вести себя в случае, когда в срочном порядке необходимо оказать первую помощь: наложить повязку или обработать рану.

Ранее замглавы департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева сообщала, что новый предмет может появиться в школах РФ с 1 сентября 2024 года.

ОБЖ переименуют в основы безопасности и защиты Родины.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что учащиеся российских школ в рамках нового предмета будут изучать понятия воинской обязанности и военной службы. По его словам, введение будет осуществляться поэтапно, а нагрузка на учеников не увеличится, так как количество часов останется прежним.



Предмет основы безопасности и защита Родины появится в российских школах вместо ОБЖ