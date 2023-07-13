Число ежедневно курсирующих в Москве трамваев выросло почти на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество трамваев, которые каждый день курсируют по столичным улицам, за год выросло почти на 20%, передает телеграм-канал Дептранса со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, ежедневно на 35 городских маршрутов выходят 500 трамваев.

"Мы скорректировали выпуск трамваев на маршрутах в разных районах города, что повысило стабильность их работы и позволило сократить интервалы движения", – уточнил вице-мэр.

Вместе с этим он указал, что в Москве такой вид общественного транспорта стал еще более эффективным. Кроме того, власти обновили трамвайный парк города уже на 95%. По улицам курсируют самые современные и удобные вагоны отечественного производства, отметил Ликсутов.

В трамваях обеспечили больше сидячих мест, чем в предыдущих моделях, оснастили их медиаэкранами с полезной информацией, разъемами для зарядок, системами климат-контроля и местами для колясок и велосипедов.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что на востоке Москвы построят новую трамвайную линию. Ее появление улучшит условия транспортного обслуживания в районе Ивановское и перераспределит потоки движения, уточнила она.

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