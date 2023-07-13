Обнаружены тела двоих пропавших без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани. Как сообщили в прокуратуре, их тела были опознаны. Судьба остальных пропавших пока остается неизвестной. После мощных ливней в регионе четыре человека остаются пропавшими без вести.

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что от воды очистили часть дворов, затопленными остаются подвалы многоэтажек. Подробнее о последствиях непогоды на черноморских курортах – в эфире телеканала Москва 24.