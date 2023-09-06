Собянин: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва заняла первое место среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Международный рейтинг представили ведущие исследовательские центры и университеты стран БРИКС. В тройке лидеров есть Пекин и Шанхай, уточнил мэр.

"Мегаполисы распределяли по их способности предоставлять широкий спектр услуг своим жителям – от электронных сервисов до доступа к городской инфраструктуре", – поделился Собянин.

Эксперты отметили сбалансированное пространственное развитие, различные меры поддержки компаний и развитую инновационную экосистему Москвы, заявил градоначальник. Он поблагодарил за высокую оценку.

Ранее Собянин рассказал, что столица стала лидером рейтинга ООН по уровню оказания электронных услуг. Москва также занимает первые позиции по развитию транспорта в городе, медицины, сферы здравоохранения, спорта, культуры, общественных пространств и многого другого, уточнил мэр.

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