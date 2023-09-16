Французская полиция усиленно контролирует границу с Италией из-за ситуации на Лампедузе

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Французские жандармы усиленно контролируют границу с Италией на фоне ситуации с наплывом мигрантов на итальянском острове Лампедуза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Французские полицейские проверяют багажники машин и активно контролируют границу с Италией на фоне чрезвычайной ситуации на острове Лампедуза, вызванной наплывом мигрантов из Африки в последние дни. При этом сообщается, что многим машинам отказано во въезде во Францию.

Ситуация в порту острова Лампедуза остается напряженной. Туда продолжают причаливать лодки с беженцами. Накануне случилось противостояние мигрантов с полицией, которая не давала им покинуть причал. Во время распределения еды мигранты устроили давку.

В среду власти итальянского острова Лампедуза объявили чрезвычайное положение. За последние трое суток там высадились более восьми тысяч человек – больше, чем число местных жителей острова. Мэр Лампедузы Филиппо Маннино заявил, что ситуация на курортном острове близка к точке невозврата.

Ранее сообщалось, что порядка 3,3 миллиона беженцев с Украины могут никогда не вернуться на родину. Отмечается, что подобный убыток населения может грозить сокращением экономики Украины почти на 7% в 2024 году. По данным Bloomberg, после начала специальной военной операции из Украины в Европу уехали более 6,7 миллиона человек.