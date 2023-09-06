3,3 миллиона украинцев могут не вернуться домой из-за границы – СМИ

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Порядка 3,3 миллиона беженцев с Украины могут никогда не вернуться на родину. Такую оценку со ссылкой на исследование киевского Центра экономической стратегии приводит агентство Bloomberg.

В исследовании отмечается, что после окончания конфликта беженцам, возможно, будет некуда возвращаться. Их возвращение, считают исследователи, станет возможным при быстрых темпах восстановления их регионов или же при государственной поддержке при переезде в другие области.

Отмечается, что женщины, составляющие большинство среди беженцев с Украины, могут остаться за рубежом в поисках лучшего будущего для своих детей.

По данным исследования, подобный убыток населения может грозить сокращением экономики Украины почти на 7% в 2024 году. В материале отмечается, что украинские власти и раньше сообщали о нехватке рабочих и предпринимателей – стране не хватает порядка 4,5 миллиона человек для достижения целей по росту экономики.

Согласно информации Bloomberg, из Украины после начала конфликта в Европу уехали 6,7 миллиона украинцев, большинство из которых сейчас проживают в Германии и Польше. При этом Центр экономической стратегии считает, что многие из них уже потеряли большую часть своих доходов.

Ранее сообщалось, что порядка 100 тысяч беженцев с Украины, проживающих в Великобритании, должны будут покинуть страну по истечению срока виз в 2025 году.

До этого председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляков раздражает расчетливость украинских беженцев, которые нагло используют щедрость Варшавы.

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