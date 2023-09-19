МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Россия виновна в миграционном кризисе на острове Лампедуза в Италии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление в эфире польского радио замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика.

Как он утверждает, российская сторона якобы нацелена на "дестабилизацию ситуации". По его словам, кто-то помогает мигрантам приезжать на остров Лампедуза, которые преодолевают сотни километров из стран Центральной Африки и Нигерии. Поэтому Мулярчик предположил, что в этом участвует какая-то преступная организация, а Россия "на заднем плане" якобы играет в этом определенную роль.

"Интерес в этом, несомненно, имеет Россия", – отметил он.

Ранее на прошлой неделе на Лампедузе, где по документам проживают около шести тысяч итальянцев, высадились 11 тысяч мигрантов. Ситуация в порту острова остается напряженной. Туда продолжают прибывать лодки с беженцами. Накануне случилось противостояние мигрантов с полицией, которая не давала им покинуть причал. Во время распределения еды мигранты устроили давку.

В среду власти итальянского острова Лампедуза объявили чрезвычайное положение. Мэр Лампедузы Филиппо Маннино заявил, что ситуация на курортном острове близка к точке невозврата.

Беспорядки из-за наплыва нелегальных мигрантов начались на острове Лампедуза