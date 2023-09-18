Германия отнимает у Польши источник рабочей силы в виде беженцев с Украины – СМИ

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Германия как страна, нуждающаяся в притоке рабочей силы, отнимает у Польши ценный ресурс в виде беженцев с Украины. Об этом сообщает хорватское издание Advance.

По словам автора статьи, в прошлый раз, когда в ФРГ столкнулись с нехваткой рабочей силы, немецкое руководство во главе с занимавшей на тот момент пост канцлера Ангелой Меркель решило ввозить в страну мигрантов из бедных стран Африки, Ближнего Востока и Азии.

Тогда власти Германии преподнесли это как высоконравственную заботу экономически развитой ФРГ, однако в действительности же у Берлина попросту иссякли "традиционные" источники рабочей силы в виде Балкан и Восточной Европы, говорится в материале издания.

Однако, отмечает автор статьи, недавно появился новый источник рабочей силы – Украина. После начала конфликта с РФ миллионы украинских беженцев переселились в Польшу. Тем не менее на сегодня ситуация изменилась, так как все больше беженцев с Украины переезжают из Польши в Германию, где их привлекают более высокие зарплаты.

По данным журналистов, за последний год Польшу покинули более 350 тысяч украинских беженцев, большая часть из них перебралась в ФРГ.

Ранее сообщалось, что беженцы из Украины, которых разместили отеле Breaffy Woods недалеко от города Каслбар в Ирландии, оказались возмущены после отказа местных властей кормить их бесплатно.

До этого стало известно, что украинские дипломаты начали массово отказываться возвращаться на родину после окончания командировок за границей. Отмечалось, что 40–60% сотрудников дипведомств не вернулись из украинских посольств за рубежом с начала прошлого года.

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