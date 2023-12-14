Путин сообщил, что РФ готова взаимодействовать с Францией

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Россия готова взаимодействовать с Францией, если у французской стороны есть интерес. Об этом Владимир Путин сообщил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По его словам, именно французский лидер Эммануэль Макрон прекратил отношения с РФ.

"У нас были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения. Я, как вы знаете, во Франции бывал, господин Макрон приезжал в Россию", – напомнил он.

По его словам, между Москвой и Парижем всегда была "насыщенная повестка дня", которая касалась двусторонних отношений и международных вопросов.

Ранее Путин заявил, что Россия не ухудшала контакты с европейскими странами, все было наоборот. Нормализация отношений с ними зависит не только от РФ, подчеркнул он.

Также российский президент заметил, что фундаментальные условия для восстановления отношений России и США сейчас отсутствуют. При этом Россия, по его словам, со своей стороны готова к восстановлению отношений с США.

Путин начал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию