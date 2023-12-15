Макрон заявил о готовности возобновления диалога с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности возобновления диалога с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза, передает ТАСС.

С его слов, если у Путина есть серьезные предложения, то он готов начать диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права. Он добавил, что Франция всегда будет страной, оказывающей поддержку, и не пожалеет усилий для достижения необходимого результата.

В заключение он сказал, что его телефонный номер остался без изменений.

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции 14 декабря Путин отметил, что РФ готова работать с Францией, если со стороны последней будет интерес. Со слов российского президента, между ним и Макроном были хорошие, рабочие отношения. Однако именно французский лидер прекратил контакт с Россией, указал он.