Фото: 123RF/bloodua

Украине уже не удастся вернуть контроль над Крымом. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, единственной возможностью для украинских властей добиться вывода ВС РФ были мирные переговоры в прошлом году. Однако сейчас ситуация для ВСУ зашла в тупик, это признает даже главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный, добавил Пол.

Политик подчеркнул, что на данном этапе Киеву следует вновь подумать о возвращении к мирным переговорам.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский уже заявлял, что вернуть Донбасс в состав Украины будет сложнее, чем Крым, поскольку жители данных территорий сами этого не хотят. Он также признался, что западные партнеры ранее говорили ему о невозможности присоединить Крым.

До этого замглавы министерства юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что ведомство исключает возможность подписания мирного договора с Россией без выплаты репараций со стороны Москвы.