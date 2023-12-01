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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ находятся фактически в тупиковой ситуации на фронте и вынуждены переходить в оборону. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о фортификации и намерении выстроить усиленную линию обороны по всей границе с РФ и Белоруссией.

Гончаренко также признал, что военно-промышленный комплекс РФ развивается в безумном темпе.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вернуть Донбасс в состав Украины будет сложнее, чем Крым, поскольку жители данных территорий сами этого не хотят. Он также признался, что западные партнеры ранее говорили ему о невозможности присоединить Крым.

До этого в Минобороны России предположили, что украинская армия может использовать биологические средства из-за провала контрнаступления. В частности, украинские военные могут намеренно заразить водные источники, запасы продовольствия и корма для животных.