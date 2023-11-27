В Киеве исключили установление мира с Россией без выплаты репараций – СМИ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Министерство юстиции Украины исключает возможность подписания мирного договора с Россией без выплаты репараций со стороны Москвы, сообщает РБК со ссылкой на интервью замминистра юстиции Ирину Мудру.

Она отметила, что Украина работает над созданием международного компенсационного механизма, который предусматривает создание комиссии и специального фонда. Сейчас ведется обсуждение правовых оснований существования такой структуры.

Мудра подчеркнула, что иски к РФ по компенсациям будут якобы подавать по всему миру и в разных судах. Поэтому, по ее мнению, России будет "выгоднее иметь одну площадку" для решения этих вопросов. Чиновница считает, что Москва тоже может стать участницей механизма, но с условием наполнения фонда.

"Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций, – не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не пойдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?" – сказала она.

Ранее Владимир Путин неоднократно подтверждал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной для урегулирования конфликта. Однако именно киевская сторона публично заявила о выходе из переговорного процесса.

До этого народный депутат Верховной рады Евгений Шевченко указывал, что Киеву стоит рассмотреть сценарий компромисса с Россией, но для этого необходимо узнать пути его достижения и понять, насколько Москва готова к этому шагу. По его мнению, договариваться нужно сейчас, иначе дальше будет хуже.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее вновь отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск на линии боевого соприкосновения.

Вместе с этим украинские власти недовольны тем, что некоторые страны Запада стали указывать на необходимость диалога с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне