Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Верховная рада отменила выборы президента Украины из-за вероятного появления конкурентов для действующего главы государства Владимира Зеленского, которое представляет опасность в условиях провального контрнаступления. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, выборы президента для украинцев – это "бесславный конец". Медведев полагает, что во время выборов вскроются новые случаи "запредельного воровства на крови", из-за чего иностранные спонсоры начнут оказывать помощь другим государствам, а Украина хочет одна распоряжаться выделенными средствами.

Зампред СБ РФ отметил, что в сухом остатке ни у этой страны не будет президента, ни у президента страны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вернуть Донбасс в состав Украины будет сложнее, чем Крым, поскольку жители данных территорий сами этого не хотят, ведь там десять лет велись боевые действия. Он также признался, что до этого на Западе ему говорили о невозможности присоединить Крым, а также предупреждали о сложностях с возвращением Донбасса.

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