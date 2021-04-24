За первые три месяца 2021 года по вине пьяных водителей на дорогах Москвы произошло 70 ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С января по март в Москве по вине пьяных водителей произошло 70 аварий. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса в своем Telegram-канале.

"За первые три месяца этого года по вине пьяных водителей на дорогах произошло 70 аварий, пять человек погибли и 86 получили ранения", – сказано в сообщении.

По данным за прошлый год, 55 процентов таких аварий произошли в период с 21:00 до 6:00. При этом в выходные дни случалось на 9 процентов больше ДТП с пьяными, чем в будни.

На зиму приходится 31 процент таких аварий. Виновниками происшествий в 23 процентах случаев являются водители со стажем вождения от одного года до пяти лет.

В ведомстве напомнили, что за вождение в нетрезвом виде можно лишиться не только прав, но и жизни.

"Пожалуйста, не садитесь за руль, если выпили. Возьмите такси, а машину оставьте у ресторана, либо же попросите повести того, кто не притрагивался к алкоголю. Берегите себя и не будьте безрассудны – от этого зависит не только ваша жизнь", – заключили в Дептрансе.

Ранее руководитель ГИБДД России Михаил Черников рассказал об увеличении смертности в авариях с участием автомобилей такси. Черников отметил, что часто погибают именно пассажиры такси. Количество смертельных исходов при перевозке выросло на 20%.

