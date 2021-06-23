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Происшествия

18:39

Чиновника Минкультуры избили за езду на самокате по тротуару в центре Москвы

происшествия

Фото: depositphotos/Scharfsinn

В Москве полиция организовала доследственную проверку после того, как супружеская пара избила сотрудника Минкультуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером на Большой Грузинской 55-летние супруги избили 26-летнего чиновника Минкультуры. Нападавшим не понравилось, что он ехал по тротуару на электросамокате", – рассказал источник.

Он уточнил, что чиновник сумел дать отпор напавшим на него пешеходам.

Число аварий с электросамокатами, по данным ЦОДД, выросло на 66% в 2020 году. Эксперты отмечали, что для изменения ситуации одних ограничений недостаточно. Важную роль играет ответственность граждан и культура катания на электросамокатах.

Ранее министерство транспорта РФ выступило с предложением запретить езду по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 килограммов. При этом лиц, передвигающихся на самокатах без двигателей и роликах, планируется по-прежнему считать пешеходами.

Власти обсуждают способы регулирования пользования электросамокатами

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