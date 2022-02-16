Велосипедист сбил блогера Даню Милохина в центре Москвы

12:28
Даня Милохин попал под колеса велосипеда в Москве
Велосипедист сбил блогера Даню Милохина на Земляном Валу в Москве. Об этом сообщает Life.ru.
Все произошло, когда тиктокер выходил из своего Maybach. После столкновения Милохин упал на асфальт и ударился головой.
Позднее блогер выложил в Instagram фотографии, на которых видно, что у него разбиты лоб, скула и бровь. При этом никаких подробностей он не привел.
Фанаты Милохина засомневались в правдивости произошедшего. Кто-то предположил, что это грим для съемок. Другие выразили уверенность, что Милохин инсценировал произошедшее намеренно, чтобы подогреть интерес к новому ролику или клипу.
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