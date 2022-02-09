Юрист рассказал, могут ли Моргенштерна привлечь к ответственности за татуировку

9 февраля, 14:22
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Моргенштерна могут привлечь к ответственности за татуировку, такой прецедент достаточно распространен. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.
По его словам, заключенных привлекают к административной ответственности, если у них есть пропагандирующие воровской образ жизни татуировки.
"В случае с Моргенштерном речь идет именно о демонстрации. Если это видимый участок тела или татуировка была взята крупным кадром в клипе. Поэтому, скорее всего, он будет привлечен", – добавил Воробьев.
Юрист предположил, что Моргенштерну назначат штраф до 100 000 рублей, так как его уже привлекали к ответственности по этой статье.
Адвокат рэпера Сергей Жорин рассказал "Газете.ру", что возбуждение административного дела не препятствует возвращению Моргенштерна в Россию.
"Сомневаюсь, что это как-то повлияет на возвращение Моргенштерна. Он воспринял эту новость с улыбкой", – отметил Жорин.
Ранее сообщалось, что против Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. Специалисты обнаружили у рэпера татуировку, похожую на коноплю. Эксперты также увидели в клипах Моргенштерна ассоциации между допустимостью потребления продуктов конопли и достижением успеха. Адвокат рэпера рассказал, что изначально заявление поступило из-за песен рэпера, однако в них экспертиза не нашла пропаганды наркотиков.
На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков из-за его татуировки
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