Врач назвал 3 способа профилактики тромбоза в сезон отпусков

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Для предотвращения тромбоза вен нижних конечностей нужно носить компрессионный трикотаж во время перелетов, разминать ноги и пить в жару больше воды. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
В период отпусков повышается опасность возникновения тромбоза в самолете, особенно у тех, кто летит дольше четырех часов, отмечает специалист. Чтобы этого не допустить, стоит разминать ноги как минимум каждый час.
"Вставать на цыпочки и опускаться, чтобы икры работали: они как насос прокачивают кровь", – пояснил врач.
Другая опасность – жаркая погода. Из-за обезвоживания кровь сгущается, что может привести к образованию тромбов. Поэтому специалист советует пить больше жидкости.
"Заливаться не надо, но в жару лучше пить от 1,5 до 2,5 литра в день", – уточняет Хухрев.
Эксперт подчеркивает, что немалую роль играет наследственность. Если в семье были случаи тромбоза, то человеку нужно особенно внимательно следить за здоровьем.
Ранее для профилактики заболевания доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева посоветовала также включить в рацион кисло-сладкие ягоды и отвар из листьев брусники. Кроме того, нужно употреблять омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, источником которых является рыбий жир.
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