Юрист объяснила, что грозит работникам "Бристоля" за скандальную переписку с коллегой

Фото: ТАСС/Евгений Разумный/"Ведомости"
Работникам российской сети алкомаркетов "Бристоль", которых пользователи соцсетей обвиняют в хамском отношении к коллеге, не грозит судебное преследование. Такое мнение высказала в беседе с Москвой 24 юрист Мария Ярмуш.
5 июля интернет-пользователь выложил в Сеть скрины переписки из, предположительно, рабочего чата одного из магазинов сети "Бристоль". На них коллеги молодого человека обвинили его в сдвиге отпусков и недобросовестной работе после того, как он перенес срочную операцию. На одном из скринов юзер заявил, что собирается уволиться.
Позже пользователи в соцсетях стали требовать от руководства магазина отреагировать на инцидент и наказать работников, а также запустили хештег #бристольувольживотных. В свою очередь, представители сети алкомаркетов заявили, что проведут проверку инцидента.
"Компанией соблюдаются все требования законодательства и предоставляются гарантии в случае временной нетрудоспособности работника. По данной ситуации будет проведена внутренняя проверка", – говорится в сообщении "Бристоля" в официальном телеграм-канале.
В данном случае увольняющийся сотрудник не имеет шансов на моральную компенсацию, считает юрист. "Исходя из опубликованной переписки, не прослеживается никаких фактов, что его буллили или травили. Я не вижу судебной перспективы с потенциальным иском к работодателю", – сказала Ярмуш.
Юрист подчеркнула, что самому работнику также ничего не грозит за публикацию скринов из закрытого рабочего чата.
"Опубликованная переписка касается его собственной личной жизни, а не компании или личной жизни руководителя. Работник чувствует, что он потерпевший и с ним поступили несправедливо, что заставило его принять решение уволиться. Он писал про себя, и это его право", – добавила эксперт.
При этом если в ходе проверки выяснится, что сотрудник выдумал эту историю и выложил в Сеть фейковую информацию, то тогда ему может грозить иск со стороны компании о защите деловой репутации, заключила Ярмуш.
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