В "Бристоле" прокомментировали травлю сотрудника из-за невыхода на работу после операции

Фото: ТАСС/Евгений Разумный/"Ведомости"
Компания "Бристоль" проведет внутреннюю проверку после того, как сотрудника затравили в коллективе из-за невыхода на работу после операции.
"По данной ситуации будет проведена внутренняя проверка", – сообщили в компании.
В пресс-службе отметили, что "Бристоль" соблюдает требования законодательства и предоставляет гарантии при временной нетрудоспособности сотрудника.
Информация о том, что в Красноярске коллектив магазина "Бристоль" ополчился на коллегу, не вышедшего на работу после операции по удалению аппендицита, появилась в социальных сетях.
Работники торговой точки оказались недовольны тем, что из-за больничного коллеги меняется график отпусков. Молодого человека обвинили в безответственности, заявив, что он не подходит для этой работы. Реакцию коллег не смягчило даже фото из больничной палаты, которое сделал попавший под раздачу сотрудник.
Ранее предприниматель, дипломированный маркетолог, основатель Института онлайн-профессий и агентства Julia Marketing Юлия Родочинская перечислила признаки того, что пора сменить работу.
Среди них эксперт назвала отсутствие удовлетворения от работы, карьерных перспектив, потерю интереса к рабочему процессу, а также раздражение от коллектива и начальства и неудовлетворенность доходом.
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