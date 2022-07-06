Более 80% россиян отметили удобство удаленной работы – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Удобство в удаленной работе отметили 82% россиян. При этом 62% увидели в ней больше плюсов, чем минусов. Об этом сообщает "Лента.ру", приводя результаты опроса ВЦИОМ.

Равнозначными достоинства и недостатки работы из дома назвали 29% опрошенных, а 7% заявили, что их не устраивает такой вариант.

Большинство граждан (85%) ценят в удаленке возможность заниматься домашними делами. При этом 59% считают, что дома удобнее организовывать рабочий процесс. Эффективность работы дома оценили 65%, что на 20% больше, чем год назад.

Об удлиненном рабочем дне рассказали только 35% респондентов, когда годом ранее их было 43%. На удаленку стремятся перейти 10 из 14 опрошенных, однако каждый третий считает удобным совмещение работы из дома и офиса. При этом ходить на работу желают 49% россиян.

Ранее сервис по поиску высокооплачиваемой работы представил опрос о наиболее распространенных страхах россиян, связанных с работой. Так, свыше 10% респондентов боятся потерять работу. Еще 4% опрошенных опасаются невыплаты или задержки зарплаты.

