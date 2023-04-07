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Общество

Астролог назвала главные страхи разных знаков зодиака

Фото: 123RF/leddamarita

У представителей каждого знака зодиака есть свой особенный страх, рассказала Москве 24 астролог Татьяна Стрельцова. При этом она добавила, что так называемые парные знаки боятся одного и того же: они наделены противоположными качествами, но одновременно с этим схожи в жизненно важных вещах.

Например, Овнам необходимо самовыражаться и получать внимание, а Весам крайне важно иметь рядом человека, который будет их энергетически питать. Несмотря на кажущиеся различия, оба знака очень сильно боятся одиночества, подчеркнула Стрельцова.

Главный страх Тельцов и Скорпионов – остаться без денег и ресурсов. Представители обоих знаков максимально настроены на финансовую обеспеченность.
Татьяна Стрельцова
астролог

Близнецы и Стрельцы являются максимально интеллектуальными и свободолюбивыми. По мнению астролога, их самый большой страх – остаться в изоляции, без возможности перемещаться и узнавать что-то новое.

Для Раков и Козерогов крайне важно ощущение стабильности, которое они создают за счет собственного жилья. Поэтому самое страшное для них – оказаться без недвижимости, отметила Стрельцова.

Львы и Водолеи безумно боятся, что их будут считать заурядными. Ведь это самые яркие, творческие знаки, которым важно выделяться среди других. Львам – красотой и статусом, Водолеям – своей экстраординарностью.
Татьяна Стрельцова
астролог

У Дев и Рыб главный страх – оказаться ненужными. Они максимально настроены на то, чтобы быть полезными и помогать другим, заключила эксперт.

Ранее астролог Евгения Шустина рассказала, что мешает добиваться успеха разным знакам зодиака. К примеру, Козерогам при всей их целеустремленности и самостоятельности не хватает коммуникативных навыков. Овнам мешает добиться успеха их чрезмерная горячность, отметила Шустина.

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Трошина Любовь

обществоинтересное

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