Стилист рассказала, какие украшения запрещено носить женщинам после 50 лет

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Женщинам старше 50 лет не рекомендуется носить инфантильные, массивные пластиковые украшения и бижутерию из дешевых материалов. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

К маленьким деталям стоит относиться с наибольшим вниманием, поскольку именно по ним считывается общее настроение образа, отметила эксперт.

"Дамам старше 50 лет я не рекомендую носить массивные пластиковые украшения. На взрослых женщинах они зачастую смотрятся нелепо и дешево. Элегантный возраст – это про шик и стиль. А массивные пластиковые украшения достаточно яркие, забирают на себя внимание и все же относятся к категории молодежных", – объясняет стилист.





Анна Скороходова стилист Стоит отказаться от инфантильных украшений с романтизированными, детскими элементами, например какими-то керамическими сердечками, пластиковыми вишенками. Они смотрятся крайне неуместно.

Также не рекомендуется носить бижутерию из дешевых металлов. "Такой материал видно сразу. Это когда золото слишком желтит, оно даже кислотно-желтое. Впоследствии металл начнет облезать и темнеть. Не многие женщины сразу это замечают и не все мгновенно хотят расставаться с любимыми украшениями. Поэтому бижутерию из дешевых металлов стоит сразу вычеркнуть из своей шкатулки с драгоценностями", – посоветовала стилист.

Многие женщины в 50+ любят носить комплекты украшений, состоящие, например, из серег и колье. Но стоит учитывать, что сегодня в тренде непарные изделия. "Если у дамы есть любимый комплект, который та очень хочет носить, я рекомендую дополнить его иными украшениями, чтобы он заиграл новыми красками. Например, легкой жемчужной ниточкой", – говорит специалист.



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Спектр украшений, которые может носить женщина старше 50 лет, очень широк. От маленьких и деликатных изделий, например гвоздиков с небольшими бриллиантами, до массивных вариантов.

"Сегодня в тренде массивный жемчуг. Причем большое количество тонких нитей. Плюс добавляем какие-то массивные жемчужины. Поэтому можно доставать из своих шкатулок различные жемчужные нити и миксовать их между собой. При элегантном образе на даме 50+ это будет смотреться очень достойно", – рассуждает Скороходова.

Также можно носить асимметричные серьги, массивные браслеты из металла и качественную бижутерию.





Анна Скороходова стилист Сейчас на пике популярности массивные кольца с большими камнями. Можно с драгоценными или полудрагоценными. Например, с топазом, аметистом, цветными камнями. Это может быть обилие колец, если женщина хочет демонстрировать свои руки, уверена, что готова к повышенному вниманию к этой части тела.

При выборе украшений рекомендуется ориентироваться на свой тип фигуры. "Дамам пышных, красивых форм не стоит носить маленькие изделия, потому что они просто будут теряться, окажутся бессмысленными в создании образа. Женщинам невысокого роста, небольших размеров нежелательно экспериментировать с громоздкими украшениями, потому что те будут смотреться чужеродно и затмевать их", – добавила специалист.

Важно понимать, что украшения, даже самые деликатные и небольшие, привлекают взгляд к зонам, которые иногда являются проблемными. Кольца, например, акцентируют внимание на руках. Серьги привлекают взор к зоне губ, а колье и бусы – к шее. Если женщина не хочет подчеркивать возрастные изменения какой-то части тела, то стоит выбрать другой тип украшений либо пойти на маленькие хитрости.





Анна Скороходова стилист Если женщинам 50+ очень нравится носить колье и бусы, но зона шеи уже имеет некий дефект, можно надеть украшения поверх водолазки либо легкого шифонового шарфа, если это лето и они не хотят закрывать полностью горло.

Ранее были названы виды головных уборов, которые не стоит носить женщинам старше 50 лет. В частности, рекомендуется убрать из гардероба сильно обтягивающие шапки, сделанные из тонкого материала. То же самое касается изделий с вязаными цветами, бантами, кристаллами и прочими декоративными элементами. Отмечается, что сейчас в моде более базовые и не привлекающие к себе внимание головные уборы.

