Дизайнер перечислила главные тренды в верхней одежде на 2024 год

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Водонепроницаемые и непродуваемые материалы с мембранным покрытием станут самыми важными элементами модной верхней одежды в 2024 году. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на главного дизайнера отечественного бренда Jelika Екатерину Бельцеву.

Она подчеркнула, что носить верхнюю одежду можно с самыми женственными и элегантными нарядами, приведя в пример бренд Miu Miu, который сочетает пуховик с мини-юбкой.

По ее словам, в новом году будет много функциональных и модных вариантов верхней одежды. Приоритет в них будет отдаваться комфорту, стилю и технологичности материалов. Дизайнер отметила, что в трендах подиума классика перекликается с дерзкими тенденциями из 90-х и нулевых.

Самой лучшей инвестицией в верхнюю одежду Бельцева назвала технологичную удлиненную куртку-кокон. Объемные модели, подчеркнула специалист, обеспечивают достаточное тепло и позволяют накладывать несколько слоев, что делает их универсальными для различных условий климата.

"Новые технологии влагозащиты дают возможность выходить на долгие прогулки в городе или на природе без страха промокнуть, а современные и технологичные наполнители сохранят теплоизолирующие свойства независимо от влажности на улице", – сказала она.

Также эксперт порекомендовала обратить внимание на необычные принты и яркие цвета. Она отметила огненно-красный, синий электрик, изумрудно-зеленый, по ее мнению, они "оживляют" зимнюю палитру. Между тем графические узоры, клетка, привлекательные животные принты привносят в традиционный стиль верхней одежды интересный оттенок, отражая стремление к самовыражению и индивидуальности, считает дизайнер.

Самым смелым Бельцева посоветовала выбрать "гибридную" верхнюю одежду, когда, например, пуховик сделан из полиэстера, воротник и карманы – из джинсы, рукава – из замши. Такая одежда будет на пике популярности, уточнила она.

При этом важно, чтобы элементы подходили по цветам, заявила дизайнер. По ее словам, стильная "гибридная" верхняя одежда может быть даже однотонной.

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