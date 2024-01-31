Стилист рассказала, какие вещи удешевляют внешний вид женщины

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Подделки, дешевые сумки, устаревшая обувь и некачественный трикотаж удешевляют внешний вид женщины. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

По ее мнению, чаще всего образ выглядит дешевым из-за некачественных либо устаревших аксессуаров.

"Дешевые сумки мгновенно портят хорошее впечатление от образа. Разумнее вложить средства в одно или два изделия из натуральной кожи, классического фасона, которые подходят под разные выходы и прослужат долго. Это лучше, чем иметь большое количество сумочек, выполненных из дешевого материала, экокожи, текстиля", – объясняет стилист.





Анна Скороходова стилист Ношение подделок не придает элегантности, статусности образу женщины. Фейки в любом случае будут видны.

Кроме того, внешний вид делает неряшливым старомодная обувь. "Бывает, девушка одета с иголочки, но обувь смотрится на ней чужеродно. Это происходит потому, что выбран уже устаревший фасон. Либо обувь сама по себе выглядит достаточно старой, побитой. Она, так же как и аксессуары, является маркером, который может точно сказать о том, что девушка не до конца разбирается в этике стиля", – отметила Скороходова.

Удешевить образ могут не только неправильно подобранные аксессуары и обувь, но и одежда.

"Плохой трикотаж обладает свойством рано терять товарный вид. Появляются катышки на одежде, которые никому не придают шика. К тому же трикотаж очень быстро растягивается, особенно если он некачественный. Если вещи потеряли свой вид, нужно сразу убирать их из гардероба", – говорит эксперт.





Анна Скороходова стилист Также не стоит носить платья, украшенные слишком аляпистыми флористическими принтами, которые забирают все вниманиe на себя. Если вы примеряете изделие и видите в зеркале, что оно смотрится гораздо ярче, чем вы, однозначно это не ваш принт. Скорее всего, такое платье уже устарело.

Еще один пункт – некачественные кристаллы на обуви, одежде, а также в бижутерии и украшениях.

"Если вы выбираете одежду, инкрустированную различными кристаллами, присматривайтесь, насколько качественны эти элементы. Выглядит очень неряшливо, когда девушка носит вещи, на которых украшения уже потемнели либо просто отвалились. Это происходит именно с дешевыми моделями. Поэтому лучше выбрать вещь с кристаллами из более дорогого сегмента", – порекомендовала стилист.





Анна Скороходова стилист Сильно удешевляет образ и неподходящее нижнее белье. Особенно печально это выглядит, если наряд в целом подобран гармонично... Например, когда у нас темное белье вылезает из-под белой футболки или брюк. И все старания по созданию какого-то элегантного образа становятся напрасными.

Ранее россиянам дали советы, как ухаживать за джинсовыми вещами. По словам экспертов, не стоит стирать их более пяти раз за сезон. Избавиться от небольшого пятна можно при помощи влажных салфеток. При этом вещи не рекомендуется сильно тереть во избежание потери цвета. Перед тем как отправить джинсу в стиральную машину, необходимо вывернуть изделие наизнанку, предварительно застегнув все пуговицы и молнии. Температура для стирки таких вещей не должна превышать 30 градусов.

