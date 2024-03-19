Эксперт рассказал, можно ли вернуть ношеную обувь в магазин

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Ношеную обувь можно вернуть в магазин, только если она оказалась некачественной. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

"Если в процессе носки обнаружился какой-то брак, недостаток, то есть обувь оказалась ненадлежащего качества, и потребитель захочет вернуть ее, то здесь закон будет на его стороне", – отметил эксперт.





Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Если на некачественный ношеный товар есть гарантия и она не истекла, потребитель приносит его в магазин и получает возврат денежных средств. При этом продавец вправе провести проверку качества или экспертизу, чтобы понять, действительно ли это производственный брак, нет ли нарушения эксплуатации.

Если гарантийный срок не установлен или истек и с момента покупки при этом прошло не больше двух лет, можно предъявить претензию продавцу либо производителю. Однако потребителю придется самому доказать, что в товаре есть производственный недостаток, обратил внимание Павлов.

Другое дело, если покупка качественная, но не подошла по цвету, фасону, показалась неудобной и при этом имеются следы эксплуатации. Такую обувь, по словам эксперта, вернуть нельзя.





Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Если товар надлежащего качества и просто по каким-либо причинам не подошел потребителю, то отказ от него возможен, только если покупка не была в употреблении и сохранен товарный вид. Если же имеются следы носки, потертости, царапины, загрязнения и прочее и при этом приобретение надлежащего качества, то отказаться от него человек не может.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли оплачивать товар, который был разбит потребителем в магазине. Если покупатель сделал это случайно, в такой ситуации он может не возмещать стоимость поврежденного имущества. Если же речь идет о злом умысле, например, человек специально скидывает вещи с полок, тогда ему уже придется заплатить.

