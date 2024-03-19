19 марта, 12:36Общество
Эксперт рассказал, можно ли вернуть ношеную обувь в магазин
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Ношеную обувь можно вернуть в магазин, только если она оказалась некачественной. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
"Если в процессе носки обнаружился какой-то брак, недостаток, то есть обувь оказалась ненадлежащего качества, и потребитель захочет вернуть ее, то здесь закон будет на его стороне", – отметил эксперт.
Если гарантийный срок не установлен или истек и с момента покупки при этом прошло не больше двух лет, можно предъявить претензию продавцу либо производителю. Однако потребителю придется самому доказать, что в товаре есть производственный недостаток, обратил внимание Павлов.
Другое дело, если покупка качественная, но не подошла по цвету, фасону, показалась неудобной и при этом имеются следы эксплуатации. Такую обувь, по словам эксперта, вернуть нельзя.
Ранее россиянам объяснили, нужно ли оплачивать товар, который был разбит потребителем в магазине. Если покупатель сделал это случайно, в такой ситуации он может не возмещать стоимость поврежденного имущества. Если же речь идет о злом умысле, например, человек специально скидывает вещи с полок, тогда ему уже придется заплатить.
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