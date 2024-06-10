Стилист Базалицкая назвала пять актуальных трендов мужской моды летом 2024 года

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В джинсах пэчворк и брюках оверсайз мужчины будут выглядеть модно летом 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала мужской стилист-имиджмейкер Эмилия Базалицкая.

По ее словам, мода для сильной половины человечества не так сильно подвержена изменениям, однако дизайнеры все же стараются привнести в ассортимент что-то новое. Этим летом стилист посоветовала мужчинам обратить внимание на брюки оверсайз.

"Их можно увидеть в коллекциях большинства дизайнеров во время показов на неделях моды. Для лета идеально подойдут модели, пошитые из льна, тонкого хлопка или струящейся вискозы", – перечислила стилист.





Эмилия Базалицкая мужской стилист-имиджмейкер Актуальным будет и тонкое пальто из легкой ткани. Если на улице стало прохладно, это отличная альтернатива ветровкам, курткам-рубашкам и пиджакам в стиле кэжуал. Такая модель идеально подходит для тех, кто открыт к экспериментам и любит привлекать к себе внимание.

Также в тренде джинсы в стиле пэчворк – как бы "заштопанные", с нашитыми элементами, собранные из разных кусочков. Они сделают образ модным даже в базовом комплекте с белой футболкой, отметила стилист.



Повезло этим летом и тем, кому вечно мешают рукава. В текущем сезоне эту деталь все чаще делают укороченной – в джемперах, куртках и даже рубашках из тонкой кожи, пояснила эксперт. Кроме того, актуально будет носить шорты с костюмом.

"Это тот самый компромиссный вариант, когда ситуация обязывает быть строже, но на улице очень жарко. Комбинируем классические модели шорт с летним пиджаком или курткой-рубашкой и наслаждаемся летом на стиле", – заключила Базалицкая.

Ранее стилист-имиджмейкер Ольга Майорова дала советы, как подобрать модный и практичный образ в дождливую погоду. По ее мнению, один из вариантов на ноги – укороченные и подвернутые джинсы. А сверху стоит надеть белую футболку, кардиган и укороченный плащ либо "куртку рабочего".

