Юрист рассказала, как продлить себе февральские выходные

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Россияне, желающие продлить февральские выходные, могут взять оплачиваемый отпуск или отдохнуть за свой счет. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

Ранее россиянам напомнили о трех выходных в феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Сокращенная рабочая неделя ожидает сотрудников, которые работают на пятидневке, рассказали в Роструде. Они будут отдыхать с 23 по 25 февраля включительно.

Что касается оплачиваемого отпуска, то, по словам Биляловой, здесь следует обратить внимание на следующие моменты.





Анастасия Билялова юрист По закону в оплачиваемый отпуск можно пойти по графику, который составляется ежегодно, либо по согласованию с работодателем. Если в первом случае начальство обязано дать такую возможность, то во втором оно может и отказать.

При составлении графика отдельным категориям сотрудников ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в приоритетном порядке, то есть они первые в компании имеют право занять интересующие даты. Речь, например, идет о несовершеннолетних, родителях, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, и почетных донорах России. Сюда же относятся работники, у которых жена находится в отпуске по беременности и родам, и некоторые другие.

"Работодатель должен уведомить сотрудника под роспись о времени начала оплачиваемого отпуска за две недели до его наступления. Отпускные при этом выплачиваются не менее чем за три дня до запланированного отдыха. Если отпуск не по графику, то вопрос о времени уведомления решается по соглашению работника и работодателя. Обычно сотрудники пишут заявление за две недели", – уточнила эксперт.





Анастасия Билялова юрист Также можно попросить отпуск без сохранения заработной платы. Но и в этом случае требуется согласие работодателя. Поэтому существует риск, что он может отказать.

Между тем в некоторых ситуациях работодатель не вправе оказать сотруднику в отпуске за свой счет. Например, при регистрации брака, рождении ребенка или смерти близких родственников.

Ранее стало известно, уменьшится ли зарплата россиян из-за праздничных выходных в честь Дня защитника Отечества. По словам экспертов, сотрудникам на окладе не стоит из-за этого переживать. Заработок таких специалистов никак не изменится и будет начислен им в том же объеме, что и в предыдущие месяцы.

