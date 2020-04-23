Сотрудники проекта "Московское долголетие" занялись помощью пенсионерам на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения

В связи с угрозой распространения коронавируса с 16 марта проект "Московское долголетие" ушел на каникулы. С 26 марта все жители столицы старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Сотрудники отделов социальных коммуникаций и активного долголетия территориальных центров социального обслуживания помогают пожилым москвичам, которые не могут покинуть квартиры. В городе действуют мобильные бригады, помогающие также горожанам с хроническими заболеваниями.

Социальные помощники готовы принести продукты, получить рецепты. Большую часть рабочего дня активисты проводят в разъездах. Особенность их работы в том, что требуется строго соблюдать осторожность и правила гигиены. Например, каждому сотруднику центра соцобслуживания, который будет работать на выезде, с утра выдают набор средств индивидуальной защиты.

"Перчатки перед каждым контактом я дезинфицирую антисептиком. Также стараюсь не использовать общественный транспорт, по возможности хожу пешком", – делится сотрудник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала "Зябликово" ТЦСО "Царицынский" Андрей Золотов.

Так, по словам Золотова, многие пенсионеры отнеслись серьезно к введенным ограничениям, соблюдая соцдистанцию и осторожность.

Для уточнения заявки социальные помощники общаются с пенсионерами, которые оставили заявки по телефону горячей линии, чтобы получить список продуктов.

Отмечается, что работники филиала "Бутырский" ТЦСО "Алексеевский" взаимодействуют с участниками "Московского долголетия" в интернете. Для удобства появился специальный чат в одном из мессенджеров.

Социальные помощники ходят за покупками в ближайшие магазины. Однако бывают ситуации, когда приходится обходить несколько аптек в поисках нужного препарата.

Ранее сообщалось, что около 10 тысяч участников "Московского долголетия" продолжает обучение онлайн.