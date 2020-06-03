"Московское долголетие" возобновило работу курсов от вузов в режиме онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для участников проекта "Московское долголетие" в онлайн-режиме возобновили работу курсы от столичных вузов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения.

Московский государственный университет имени Ломоносова и Московский институт экономики, политики и права будут проводить для участников дистанционные занятия по философии, истории искусств, правовой грамотности. Также горожане смогут получить знания в области современных технологий.

Записаться на онлайн-занятия могут только те участники, которые занимались в проекте до 13 марта 2020 года. Записаться можно через районный Центр социального обслуживания или по телефону горячей линии +7 (495) 777-77-77.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что занятия в рамках проекта "Московское долголетие" в очном формате возобновят, если снятие ограничительных мер по коронавирусу не приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации в городе.

Она добавила, что на текущий момент порядка 16 тысяч участников проекта продолжает заниматься онлайн. Преподаватели записывают видеоуроки, проводят прямые эфиры или видеоконференции в Skype или Zoom. Используются и иные формы дистанционной подачи информации.

