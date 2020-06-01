Ракова рассказала, когда возобновятся очные занятия "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евегний Самарин

Занятия в рамках проекта "Московское долголетие" в очном формате возобновят, если снятие ограничительных мер по коронавирусу не приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации в городе, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

"Каждый новый этап открытия влечет новые риски. Если открытие и те облегчения, которые были приняты, не ухудшат ситуацию, не увеличат количество больных, то тогда будем смотреть", – сказала она.

По словам Раковой, порядка 16 тысяч участников проекта продолжает заниматься онлайн. "Поэтому ничего невозможного нет. Люди адаптируются к любой ситуации и находят в ней радость, удовольствие, возможность общения", – добавила заммэра.

С 1 июня в Москве возобновили работу 47 тысяч непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тысяч человек, 9 тысяч предприятий бытовых услуг с 37 тысячами сотрудников.

С 5 июня заработают ярмарки выходного дня, на которых трудятся 4 тысячи человек. В больших торговых центрах пока не работают развлекательные центры, спортивные залы, общепит и отдельные виды бытовых услуг.

В России выявлено 414 878 случаев COVID-19, вылечились 175 877 человек, скончались 4 855. За последние сутки в РФ зафиксировали 9 035 новых случаев коронавирусной инфекции.