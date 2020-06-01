Магазинам рекомендовали дезинфицировать примерочные кабинки после посетителей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Московским магазинам рекомендовали после каждого покупателя дезинфицировать горячим паром или ультрафиолетовыми лампами как одежду, так и кабинки для примерки. Об этом говорится в протоколе по торговле, который выпустили столичные власти. Документ опубликован на сайте стопкоронавирус.рф.

В этом протоколе даны рекомендации по примерке одежды и обуви покупателями. В частности, при высокой плотности расположения кабинок рекомендуется их открывать через одну, а при входе в кабинки устанавливать дозаторы с кожными антисептиками.

Продавцы и покупатели должны свести к минимуму общение при передаче товара. При примерке обуви магазинам рекомендуется обеспечить покупателя одноразовыми носками.

С 1 июня в рамках очередного этапа снятия ограничений в Москве возобновили работу 47 тысяч непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тысяч человек, 9 тысяч предприятий бытовых услуг с 37 тысячами сотрудников.

С 5 июня заработают ярмарки выходного дня, на которых трудятся 4 тысячи человек. В больших торговых центрах пока не работают развлекательные центры, спортивные залы, общепит и отдельные виды бытовых услуг.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темп прироста числа инфицированных коронавирусом в России с момента действия ограничений снизился в 13 раз, он составляет порядка 2% в сутки. Она полагает, что оптимальные показатели эпидемиологической ситуации в РФ могут быть достигнуты к 1 июля.