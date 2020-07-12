Собянин отметил рост загруженности дорог после снятия ограничений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин заявил, что в Москве после снятия всех ограничений существенно выросла загруженность дорог. Об этом мэр города рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Глава города рассказал, что рост автомобилей на столичных дорогах связан с переходом горожан с общественного транспорта на личный. По его мнению, при передвижении по городу на собственном автомобиле москвичи чувствуют себя более безопасно.

"К сожалению, у нас многие жители перешли с общественного транспорта на личный. Я думаю, что это временная история, но все равно сдвижка произошла, и загруженность дорог у нас сегодня будь здоров", – рассказал глава города.

Мэр добавил, что нагрузка на дорожную сеть столицы лишний раз показала важность дорожного строительства. По его словам, власти особенно должны уделить внимание базовым магистралям, в том числе проспекту Генерала Дорохова, Северо-Восточной хорде, Юго-Восточной хорде, Южной рокаде.

Ранее Собянин заявил, что строительство новой вылетной магистрали – проспекта Генерала Дорохова – планируют завершить в 2020 году. Градоначальник осмотрел объект и напомнил, что работы были возобновлены после пандемии коронавируса. Новая трасса свяжет Третье транспортное кольцо (ТТК) с МКАД.

По словам Собянина, в целом за 2020 год должно быть построено 96 километров дорог, 22 искусственных сооружения разного назначения, а также будет оборудовано больше 20 пешеходных переходов.

Первый участок проспекта Генерала Дорохова, включающий в себя транспортную развязку на МКАД и основной ход магистрали от МКАД до Аминьевского шоссе, открыли в сентябре 2019 года. Движение до Минской улицы – по второму участку трассы – запустили в январе 2020 года.

