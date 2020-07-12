В Москве за сутки скончались 25 пациентов с коронавирусом

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25 пациентов скончались от коронавируса в столице, сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, уточнили в штабе. Там же напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

В России COVID-19 диагностировали у 727 162 человек, 11 335 скончались. За сутки подтверждено 6 615 случаев заболевания, из них 22,5% не имели клинических проявлений.

В мире за сутки зарегистрированы рекордные 230 370 случаев. Всего, по сведениям ВОЗ, за время пандемии зафиксировано более 12 миллионов случаев.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пик еще не достигнут. Декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг предупредил, что заразность коронавируса повысилась на 30 процентов. По его словам, если в марте от одного человека он мог передаться двоим–троим людям, то сейчас это число увеличилось до четырех.