Более 22,7 млн тестов на COVID-19 провели в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Свыше 22,7 миллиона исследований на COVID-19 проведено в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 10 июля 2020 года проведено 22 миллиона 708 тысяч 416 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
Как уточняется, под медицинским наблюдением в стране остаются 277 тысяч 896 человек.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 5 тысяч организаций столицы намерено протестировать сотрудников на антитела к коронавирусу.
Само исследование проводится за счет города, а сбор крови обязаны организовать работодатели. Договор на данный момент заключен более чем с 600 компаниями.
Что касается вакцинации, то власти РФ сделают ее добровольной. Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко подчеркнул, что такая схема работает и с другими болезнями, но отметил, что к препарату от COVID-19 сохраняется "высокий интерес".
В ВОЗ заявили, что вторая волна COVID-19 в РФ зависит от поведения россиян
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