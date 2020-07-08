Вакцинация против COVID-19 будет добровольной – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Каждый гражданин РФ сможет самостоятельно решить, надо ли ему прививаться против коронавируса. Вакцинация станет добровольной, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 1".
"В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий", – сообщил Мурашко.
По словам министра, к настоящему моменту люди уже осознали всю значимость вакцинации.
Мурашко отметил, что у специалистов нет информации о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирусную инфекцию. Однако иммунный ответ может быть слабее при бессимптомном течении инфекции, подчеркинул он.
Глава Минздрава также рассказал, сколько человек остается в медицинских учреждениях страны.
"Мы все-таки имеем сегодня уровень заболеваемости, хоть и управляемый, но он есть, и в общем в стране сегодня на больничных койках находится 112 тысяч человек", – пояснил он.
Ко всему прочему, в настоящий момент продолжается испытание почти 20 вакцин.
"Те, которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, и над ними более углубленно ведется работа", – подчеркнул министр здравоохранения.
Ранее стало известно, что Минздрав одобрил новый препарат от коронавируса. Отмечается, что "Коронавир" нельзя принимать беременным женщинам или тем, кто планирует ее.
Первая группа тестирующих вакцину от COVID-19 может быть выписана 15 июля
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