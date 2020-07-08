Вакцинация против COVID-19 будет добровольной – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждый гражданин РФ сможет самостоятельно решить, надо ли ему прививаться против коронавируса. Вакцинация станет добровольной, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 1".

"В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий", – сообщил Мурашко.

По словам министра, к настоящему моменту люди уже осознали всю значимость вакцинации.

Мурашко отметил, что у специалистов нет информации о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирусную инфекцию. Однако иммунный ответ может быть слабее при бессимптомном течении инфекции, подчеркинул он.

Глава Минздрава также рассказал, сколько человек остается в медицинских учреждениях страны.

"Мы все-таки имеем сегодня уровень заболеваемости, хоть и управляемый, но он есть, и в общем в стране сегодня на больничных койках находится 112 тысяч человек", – пояснил он.

Ко всему прочему, в настоящий момент продолжается испытание почти 20 вакцин.

"Те, которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, и над ними более углубленно ведется работа", – подчеркнул министр здравоохранения.

Ранее стало известно, что Минздрав одобрил новый препарат от коронавируса. Отмечается, что "Коронавир" нельзя принимать беременным женщинам или тем, кто планирует ее.