Более 5 тыс организаций в Москве хотят провести тестирование сотрудников на антитела

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более пяти тысяч столичных организаций планирует принять участие в проекте по тестированию сотрудников на антитела к COVID-19, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что работодатель берет на себя расходы по организации забора крови, а само исследование проводится за счет бюджета города. Заммэра заметила, что этот удобный сервис для предприятий продолжает набирать обороты.

"Проект по созданию государственно-частного партнерства, когда город берет на себя расходы по проведению исследования, а работодатель – по забору крови, оказался востребован. Уже более пяти тысяч организаций заинтересовалось этой возможностью и вышли с нами на связь, более чем с 600 организациями заключен договор, а свыше 150 уже протестировали сервис", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Работникам посещать поликлинику необязательно – медицинская бригада может приехать на территорию организации, чтобы на месте взять кровь. Для проведения исследования работодателю надо лишь выбрать одну из медорганизаций на сайте департамента здравоохранения.

Кроме того, организация может выбрать удобное время для проведения забора крови. При выборе тестирования в поликлинике сотрудники должны прибыть к назначенному времени с паспортом и полисом ОМС.

Результаты исследования будут доступны в электронных медкартах сотрудников в течение трех дней.

В России проведено более 21,7 миллиона тестов на COVID-19. Под меднаблюдением остается 275 764 человека.

Более 8 тысяч человек обследовали на популяционный иммунитет к коронавирусу в трех пилотных регионах РФ. Тестирование проводилось в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Хабаровском крае среди детей и взрослых вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного COVID-19.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко полагает, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан допустил, что второй волны пандемии может не быть. По его словам, коронавирус – респираторный вирус, а они имеют тенденцию быть сезонными по природе.