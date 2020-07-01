Вторая волна коронавируса в Москве маловероятна – Собянин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин усомнился в том, что в Москве наступит вторая волна пандемии коронавируса. Об этом он сообщил во время общения с жителями в парке "Филатов луг" в ТиНАО.

По его словам, наиболее тяжелой ситуация по числу пациентов в городе была в начале апреля. Сейчас же ситуация с приростом новых случаев COVID-19 другая, и с каждым днем она улучшается, отметил мэр.

"Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию", – цитирует Собянина РИА Новости.

За последние сутки в Москве выявили 611 новых случаев заражения COVID-19. Это самый низкий показатель с 6 апреля. 41,9% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, еще 7,5% – старше 80 лет. Также 10,3% среди заболевших – дети.

В России за сутки зарегистрировано 6 556 новых случаев коронавируса.