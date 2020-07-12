Ученый предупредил о росте заразности коронавируса из-за мутаций

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Заразность коронавируса повысилась на 30 процентов, заявил декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг. По его словам, это связано с мутациями ДНК.

Как сообщает South China Morning Post, Леунг объяснил, что проведенное на местном уровне исследование подтвердило выводы международной группы исследователей о росте заразности вируса. Профессор отметил, что если в марте от одного человека он мог передаться двоим–троим людям, то сейчас это число увеличилось до четырех.

В начале июля глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове говорила, что COVID-19 не имеет мутаций, которые делали бы его сильнее. Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в свою очередь считает, что мутация D614G, обнаруженная в ранних цепочках, может приводить к более быстрому размножению и распространению заболевания. Она подчеркнула, что специалисты ВОЗ внимательно следят за мутацией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что коронавирусная инфекция не обладает высокой степенью изменчивости. Однако, по ее утверждению, на сегодняшний день сложно оценить влияние нескольких десятков мутаций.

Старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон утверждает, что COVID-19 существовал в мире еще задолго до вспышки заболеваемости в Ухане. По его мнению, вирус находился в спящем состоянии, а вспышку вызвало стечение природных факторов. Джефферсон добавил, что следы коронавирусной инфекции были найдены в собранных весной прошлого года сточных водах Барселоны.

За последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. По последним данным ВОЗ, всего в мире подтверждено более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.