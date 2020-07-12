Главный инфекционист Минздрава оценил риск второй волны COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что вероятность возникновения второй волны пандемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких как США и Индия, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций", – заявил Чуланов.

Он подчеркнул, что гражданам необходимо неукоснительно носить маски и перчатки, чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и соблюдать самоизоляцию при заболевании. По его словам, эти пункты могут приостановить развитие болезни.

Ранее Сергей Собянин заявил об отсутствии угрозы второй волны коронавирусной инфекции в столице в ближайшее время. Мэр отметил, что последние дни и недели в городе заметно снижаются новые случаи заболевания коронавирусом.

По его словам, в Москве выработался коллективный иммунитет, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений. При этом он признал, что угроза распространения вируса еще существует.

За последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. На Москву приходится 679 выявленных случаев.

