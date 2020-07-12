Еще 465 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 465 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 465 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560", – сообщила Ракова.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Ранее сообщалось, что за сутки российские специалисты провели 322 тысячи тестов на COVID-19. Всего в стране проведено более 23 миллионов тестов. Под наблюдением врачей остаются свыше 277,7 тысячи человек.
За прошедшие сутки в России выявили 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, за весь период в стране зафиксирован 720 547 случай коронавируса.
В Москве выявлено 678 случаев заражения корнавирусом
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