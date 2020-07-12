Более 23 млн тестов на COVID-19 проведено в России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Более 23 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За сутки российские специалисты провели 322 тысячи тестов на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются свыше 277,7 тысячи человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что более пяти тысяч организаций столицы намерено протестировать сотрудников на антитела к коронавирусу.

Само исследование проводится за счет города, а сбор крови обязаны организовать работодатели. Договор на данный момент заключен более чем с 600 компаниями.

За прошедшие сутки в России выявили 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни.

На 11 июля в Москве зафиксировали почти 228,7 тысячи случаев коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились более 164 тысяч пациентов.

Ранее сообщалось, что в Первом МГМУ имени Сеченова успешно завершили испытания первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Добровольцы провели длительный период в изоляции, соблюдая ограничения в контактах с внешним миром до начала испытаний. Дальнейший план разработки вакцины будет определен разработчиком.

